Kết liễu hươu cao cổ chỉ mới một cú cắn, sư tử xứng đáng với danh xưng chúa tể rừng xanh

Hươu cao cổ vốn có hình thể to cao nên sẽ là trở ngại cực kỳ lớn đối với những kẻ săn mồi. Dẫu vậy, sư tử vẫn có những chiến thuật cực kỳ điệu nghệ để hạ bệ con mồi sở hữu cái cổ cao này. Dù chiều cao là lợi thế nhưng có lẽ nó cũng là yếu điểm khiến hương cao cổ dễ bị thiệt mạng khi bị tấn công.

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