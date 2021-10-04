Kẻ săn mồi nguy hiểm đến hổ báo cũng e ngại nhưng thằn lằn nước lại tranh giành bữa ăn với sói lửa khiến ai xem cũng phải sợ xanh mặt

Kẻ cả gan đến giành thức ăn với bầy chó lại là một con kỳ đà nước châu Á hay còn gọi là kỳ đà hoa. Mặc dù có thể hạ gục những con mồi to lớn nhưng có vẻ như đối thủ bé nhỏ như kỳ đà lại làm bầy chó hoang bối rối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-san-moi-nguy-hiem-den-ho-bao-cung-e-ngai-nhung-than-lan-nuoc-lai-tranh-gianh-bua-an-voi-soi-lua-khien-ai-xem-cung-phai-so-xanh-mat-428550.html