Hút hết nước trong ao bắt cá, người đàn ông phát hiện 1.000 con bị mất quá nửa, lại có xác chim khô nên quyết tâm tìm ra thủ phạm và cái kết

Phát hiện số cá của mình thiếu hụt nhiều, người đàn ông quyết định sẽ truy lùng 'thủ phạm' . Sau một hồi tìm kiếm, ông đã phát hiện 'thủ phạm' đang ẩn mình dưới bụi cây, thì ra đó là một... con rùa!
Đời Sống 15:59 12/11/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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