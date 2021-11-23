Hướng dẫn con săn mồi, báo hoa mai mẹ bất ngờ nhận được 'thành phẩm' không tưởng này

Để dạy cho đứa con của mình, báo hoa mai làm mẫu bằng cách định hướng con mồi. Nhiệm vụ còn lại của báo con tương đối dễ dàng, đó là tìm cách giữ và tóm gọn con mồi. Tuy nhiên trong quá trình luyện tập, không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió", giống như trong câu chuyện dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-con-san-moi-bao-hoa-mai-me-bat-ngo-nhan-duoc-thanh-pham-khong-tuong-nay-437921.html