Hot streamer 40 tuổi mà vẫn xinh đẹp như gái đôi mươi, nhưng hút nhất vẫn là vòng 1 ‘khủng nhất nhì Hàn Quốc’ khiến fan ‘mê mệt’

Nữ streamer Yuki hay còn gọi là Han So Young, sinh năm 1983 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Người đẹp sở hữu vóc dáng bốc lửa với vòng 1 được mệnh danh là "khủng nhất nhì Hàn Quốc" cùng khuôn mặt thanh tú.
Đời Sống 09:40 14/11/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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