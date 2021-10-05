Hot girl vòng 1 siêu khủng tự tin trình diễn bikini, giây phút chiếc quần dần rơi xuống khiến nhiều người 'đỏ mặt'

Một người mẫu gặp sự cố trang phục trong một buổi biểu diễn thời trang bikini khi chiếc quần của cô bị tụt ra ngoài và suýt nữa rơi xuống đất. Rất may, cô gái đã kịp thời dùng tay giữ nói lại và hoàn thành buổi biểu diễn của mình.

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