Hot girl Hàn Quốc trở nên nổi tiếng và nhiều người biết đến bằng vẻ đẹp nóng bỏng, mỗi lần xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn

Cô gái có nickname là Garin_ss, một ngôi sao mới nổi trên Instagram với nửa triệu lượt theo dõi. Cô nàng tên thật là Park Garin, sinh năm 1988 nhưng nhìn như gái đôi mươi, thường xuyên tham gia và đạt những thứ hạng cao trong những cuộc thi đình đám.

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