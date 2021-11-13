Hot girl 2K người Ba Na ‘gây nghẽn sóng TikTok’ nhờ vẻ đẹp lạ và loạt video sôi động nơi rừng núi duyên dáng được dân mạng ủng hộ hết mình

Yona Cươn (tên thật là Đinh Thị Cươn (2004), quê Bình Định, người dân tộc Ba Na bất ngờ gây hot trên mạng xã hội. Những video đáng yêu của thiếu nữ 17 tuổi được quay tại miền sơn cước bao la thu hút sự chú ý của nhiều người.
Đời Sống 07:17 13/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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