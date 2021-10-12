Hố tử thần 'nuốt chửng' nhiều xe hơi ở Trung Quốc, biết được nguyên do ai cũng hoang mang 'tột độ'

Video được trang Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đăng tải cho thấy, sự việc trên xảy ra tại bãi đỗ xe Tam Giao Hà nằm trong địa phận thành phố Lâm Phần thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khi mặt đất bất ngờ lún sụt và tạo ra một hố nước sâu lớn ‘nuốt chửng’ nhiều xe hơi đỗ tại đó.
Đời Sống 11:00 12/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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