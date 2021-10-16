Hổ mang chúa lì lợm 'chọc tức' đại bàng, lợi dụng thời cơ tung 'skill' cuối hạ sát chúa tể bầu trời

Theo đó, một con đại bàng săn rắn nâu đang loay hoay tìm cách tấn công vào đầu một con rắn hổ mang chúa nhằm mục đích hạ gục con mồi. Tuy nhiên, con rắn tỏ ra khá khôn khéo và né tránh được đòn tấn công chí mạng của chúa tể bầu trời. Thậm chí, nó còn dùng nọc độc đe dọa lại kẻ thù.

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