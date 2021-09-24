Hổ dữ đứng chờ 'canh me' để tóm gọm gấu đen, nào ngờ bị gấu đuổi đánh cho 'lên bờ xuống ruộng'

Phát hiện ra con gấu to lớn, hổ dữ ẩn nấp, rình rập con mồi sau tán cây. Ngay sau khi ở điều kiện thuận lợi, hổ lao tới từ phía sau tấn công gấu. Thế nhưng, bất lợi về hình thể khiến hổ từ thế kẻ săn mồi bị gấu đuổi theo đánh cho 'lên bờ xuống ruộng'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-du-dung-cho-canh-me-de-tom-gom-gau-den-nao-ngo-bi-gau-duoi-danh-cho-len-bo-xuong-ruong-426512.html