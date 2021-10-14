Hình ảnh khó tin từ camera: Người đàn ông được bò mẹ 'cầu cứu' bên hàng rào điện, thu hút hơn 20 triệu người xem trên youtube

Vào một ngày thời tiết nắng nóng tại Millbrook, Ontario, Canada, cả đàn bò đang ngâm mình thư giãn dưới một hồ nước. Tuy nhiên sau đó Flo đã sinh ra nghé con ngay cạnh hồ, điều đáng nói là con nghé lại đang nằm dưới một hàng rào điện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-kho-tin-tu-camera-nguoi-dan-ong-duoc-bo-me-cau-cuu-ben-hang-rao-dien-thu-hut-hon-20-trieu-nguoi-xem-tren-youtube-430818.html