Hàng triệu con cua đỏ rời biển và đổ bộ vào đất liền nước Úc, biết được lý do khiến ai cũng bất ngờ

Hằng năm, ước tính có khoảng 50 triệu con cua rời khỏi rừng sau trận mưa vào tháng 10 hoặc tháng 11 và hướng ra biển để giao phối. Hàng triệu con cua có chuyến hành trình của qua các khu dân cư và điểm nóng du lịch trong suốt những tháng mùa đông.
Đời Sống 07:45 25/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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