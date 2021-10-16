Hàng loạt ô tô bốc cháy giữa đường cực kỳ nguy hiểm: Chú ý các dấu hiệu bất thường để phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra

Trong các clip là hình ảnh chiếc xe ô tô 5 chỗ màu xanh bị cháy, mặc dù chủ xe và các chiến sĩ CSGT đã có mặt tại hiện trường dùng bình xịt cứu hỏa cầm tay dập lửa, nhưng do ngọn lửa bốc cao và nhanh, phương tiện chữa cháy hạn chế nên đã không thể khống chế được đám cháy.

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