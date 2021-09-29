'Ham hố' chơi trượt ống cảm giác mạnh, cô gái bị tuột bikini phải ngồi một chỗ và hành động của bất ngờ của người cứu hộ

Cô gái chơi trò trượt ống nước tại công viên giải trí. Tuy nhiên, sau cú lao dốc, bộ đồ bơi của cô đã bị tuột ra khiến cô nàng chỉ có thể ngồi 1 chỗ. Rất may, người nhân viên cứu hộ đã đến và giúp đỡ vị khách trên.

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