Hai tên trộm đột nhập cửa hàng lấy hết tiền và hàng hóa giá trị rồi bất ngờ có hành động khó hiểu trước camera gây sốc

Sự việc xảy ra hôm 5/9 vừa qua trong một cửa hàng tạp hóa ở Kherwari, thành phố Udaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Sau khi lấy cắp nhiều tiền và hàng hóa, 2 tên trộm bất ngờ trước camera an ninh gây khó hiểu.
Đời Sống 17:10 10/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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