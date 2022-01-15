Hai người đàn ông đã ra vườn chuối để bóc ra lớp vỏ bên ngoài thân làm chiếc bẫy cá, thả 'cây chuối' này xuống ao bèo không ngờ vớt lên kiểm tra: Kết quả không ngờ!

Hai người đàn ông lấy cây chuối làm bẫy, họ dùng dao nhọn khoét các lỗ nhỏ trên thân và buộc nó lại thành một hình trụ tròn. Tiếp đến họ bỏ vào trong một ít thức ăn rồi dùng rơm để bịt hai đầu của chiếc bẫy này. Sau đó họ thả xuống ao nước và chờ đợi thành quả của mình. Quả thật chiếc bẫy này đã mang lại kết quả không ngờ đến.
Đời Sống 07:34 15/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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