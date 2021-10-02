Hãi hùng cảnh tượng ô tô phát nổ khi đang đổ xăng khiến ai cũng giật mình và phản ứng cực nhanh của tài xế nhanh được lời khen từ cư dân mạng

Sự việc xảy ra tại một trạm đổ xăng ở thành phố Palu, trung tâm Sulawesi, Indonesia. Khi chiếc xe phát nổ, nam tài xế đã mở cửa xe ra rồi lái chiếc ô tô di chuyển ra xa để tránh ảnh hưởng tới cây xăng.
Đời Sống 11:20 02/10/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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