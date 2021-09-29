Hai con cá voi 'siêu to khổng lồ' bất ngờ tiếp cận người lướt ván và hành động khiến ai nấy 'ngỡ ngàng, bật ngửa'

Tại bờ biển Puerto Madryn, Argentina, hai người chèo ván đã bất ngờ đụng độ với hai con cá voi trơn phương Nam khổng lồ. Chúng chậm rãi tiếp cận một trong hai người và dùng vây của mình đẩy nhẹ chiếc ván này về phía trước. Tuy nhiên, hai con cá voi không hề có ác ý mà chỉ muốn vui đùa với hai người chèo ván này.

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