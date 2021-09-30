Hai con cá voi bất ngờ tiếp cận trêu đùa hai người đang lướt ván và có hành động gây khó hiểu ngay sau đó

Con cá voi đã nhẹ nhàng tới gần chiếc ván của một người có tên Analia Giorgetti và dùng vây của mình đẩy nhẹ chiếc ván này về phía trước. Tuy nhiên hai con cá voi không hề có ác ý mà chỉ muốn vui đùa với hai người chèo ván này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-con-ca-voi-bat-ngo-tiep-can-treu-dua-hai-nguoi-dang-luot-van-va-co-hanh-dong-gay-kho-hieu-ngay-sau-do-427880.html