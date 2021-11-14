Giữa một khung cảnh hữu tình, người đàn ông đầu đội mũ, tay cầm cây sào dài đang để phía trên mặt nước và chiến lợi phẩm khủng khiến ai cũng bất ngờ

Một người đàn ông đội chiếc nón kasa và mặc một bộ trang phục như trong phim kiếm hiệp xưa. Trên tay ông là một cây sào dài đang để phía trên mặt nước. Ông ngồi ở một vị trí dốc rồi đặt chiếc vợt ở dưới chân dốc, nơi có những bọt nước trắng xóa bắn lên nhưng lại có rất nhiều cá chui vào.

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