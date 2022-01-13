Giật mình trước khoảnh khắc xe tải chở hàng quá khổ lật nhào trên cao tốc khi đang leo dốc kết hợp vào cua

Sự việc được ghi lại hôm 3/1 trên đường cao tốc Mae Sot - Tak ở tỉnh Tak, Thái Lan. Hình ảnh do camera hành trình của một xe ô tô đi phía sau đã ghi lại cho thấy khi xe tải leo dốc kết hợp vào cua thì bất ngờ lật nhào.
Đời Sống 07:39 13/01/2022

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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