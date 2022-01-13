Giật mình trước khoảnh khắc xe tải chở hàng quá khổ lật nhào trên cao tốc khi đang leo dốc kết hợp vào cua

Sự việc được ghi lại hôm 3/1 trên đường cao tốc Mae Sot - Tak ở tỉnh Tak, Thái Lan. Hình ảnh do camera hành trình của một xe ô tô đi phía sau đã ghi lại cho thấy khi xe tải leo dốc kết hợp vào cua thì bất ngờ lật nhào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-minh-truoc-khoanh-khac-xe-tai-cho-hang-qua-kho-lat-nhao-tren-cao-toc-khi-dang-leo-doc-ket-hop-vao-cua-445735.html