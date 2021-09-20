Giật mình trước cảnh tượng hai tài xế ô tô tạt đầu, ‘cà khịa’ nhau như trên phim hành động

Do ô tô phía trước chạy chậm, tài xế xe gắn camera hành trình đã bóp còi liên tục với ý định xin vượt. Nhưng tài xế xe Hyundai i10 đi phía trước vẫn tiếp tục di chuyển chậm ở làn ngoài cùng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 12/9 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

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