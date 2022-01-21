Giao chiến kịch liệt, rắn chàm phương Đông 'đoạt mạng' trăn gấm trong tích tắc và trở thành bữa ăn của đối thủ

Mặc dù không có nọc độc nhưng rắn chàm phương Đông có thể giết chết đối thủ bằng cách đập vào các vật thể xung quanh, và trong trận chiến này, trăn gấm đã thua cuộc. Dĩ nhiên, nó phải trở thành con mồi của đối thủ.
Đời Sống 07:45 21/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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