Giận chồng ngoại tình, nữ công nương xinh đẹp và nổi tiếng có cách 'báo thù' vô cùng đặc biệt

Theo thông tin từ báo chí lúc bấy giờ, khi hay tin chồng mình là Thái tử Charles (Anh) công khai chuyện có "người mới", công nương Diana đã thực sự tức giận và quyết định "trả thù" bằng bộ đầm đen gợi cảm và đầy thách thức. Chính vì vậy bộ đầm trễ vai ôm sát huyền thoại này có tên là "bộ đầm báo thù" của Công nương Diana.
Đời Sống 15:35 12/11/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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