Gia đình gấu đột nhập vườn nhà dân để tìm thức ăn, nhưng hành động sau đó khiến chủ nhà vừa thích thú, vừa vui mừng

Một gia đình gấu đang gặm cỏ ở sân sau của một ngôi nhà ở Asheville, Bắc Carolina, Mỹ gần đây đã khiến người chủ nhà rất vui mừng. Đặc biệt hơn, chúng tỏ ra thích thú với những chiếc ghế ngoài trời và nghịch với một chiếc đệm.

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