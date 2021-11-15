Gia đình bà Phương Hằng, ông Dũng Lò Vôi được fan hâm mộ bao vây ngập lối, hò reo dữ dội còn hơn cả sao hạng A phải dùng đến dàn vệ sĩ cả trăm người

Cận cảnh cả gia đình bà Phương Hằng bước vào KDL Đại Nam trong sự bao vây và hò reo của fan không kém gì concert của sao hạng A, không những của Vbiz mà còn tầm cỡ sao Kpop chứ "không phải dạng vừa đâu".

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