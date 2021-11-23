Gái xinh diện mỗi chiếc áo sơ mi mỏng dính, tự tin ca hát 'đu' trend TikTok nhưng người xem chỉ nhìn vào 1 thứ lồ lộ

Cô gái mặc áo sơ mi mỏng, quay clip ca hát đăng Tik tok. Tuy nhiên, CĐM chỉ chăm chăm nhìn vào 1 chiếc áo "lạ" bên trong lớp sơ mi trắng. Hóa ra, đây là 'bí kiếp' cô gái xinh đẹp này dùng để tránh khoảnh khắc "hớ hênh".

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