Gái xinh diện bikini gợi cảm quay clip biểu diễn múa cột, mắc một 'mớ' lỗi nhưng vẫn được fan ủng hộ nhiệt tình vì dáng chuẩn

Một nữ Youtuber Kim Sun Young của Hàn Quốc đã quay lại cảnh mình múa cột như một món quà dành cho fan hâm mộ. Có lẽ vì khi ấy kỹ thuật chưa được tốt nên cô nàng đã thực hiện các động tác còn lộng cộng, chưa thật sự mượt mà. Tuy nhiên, vóc dáng bốc lửa của cô là điều đã làm lu mờ tất cả.

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