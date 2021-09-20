Gái xinh diện bikini gợi cảm quay clip biểu diễn múa cột, mắc một 'mớ' lỗi nhưng vẫn được fan ủng hộ nhiệt tình vì dáng chuẩn

Một nữ Youtuber Kim Sun Young của Hàn Quốc đã quay lại cảnh mình múa cột như một món quà dành cho fan hâm mộ. Có lẽ vì khi ấy kỹ thuật chưa được tốt nên cô nàng đã thực hiện các động tác còn lộng cộng, chưa thật sự mượt mà. Tuy nhiên, vóc dáng bốc lửa của cô là điều đã làm lu mờ tất cả.
Đời Sống 11:14 20/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu