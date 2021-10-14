Em trai ôm chặt 'bọc kín' màu xanh, mắt ngấn lệ đặt lên bàn trang bên ga tàu, thắp nhang kính cẩn 'mình về quê rồi anh ơi'

Mới đây, trên MXH chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chàng trai ôm khư khư chiến ba lo trước ngực. Ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã và xót xa. Hóa ra, thứ mà người này trân trọng, ôm chặt trong lòng chính là hũ tro cốt của người anh trai đã mất vì Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-trai-om-chat-boc-kin-mau-xanh-mat-ngan-le-dat-len-ban-trang-ben-ga-tau-thap-nhang-kinh-can-minh-ve-que-roi-anh-oi-430836.html