Đốt pháo ăn mừng mới 'tậu' được chiếc xe mới, kết quả làm cháy nổ nguyên dàn xe bên đường

Đoạn video được quay lại vào ngày 26/9 ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho thấy một người đốt pháo bên cạnh dãy ô tô để ăn mừng chiếc xe mới, sau đó gây ra vụ cháy. Sau khi đoạn video được đăng tải khiến nhiều người càng thêm cẩn trọng trong việc tiếp xúc với các vật dễ gây cháy nổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dot-phao-an-mung-moi-tau-duoc-chiec-xe-moi-ket-qua-lam-chay-no-nguyen-dan-xe-ben-duong-428016.html