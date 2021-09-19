Đột ngột dừng lại giữa đường vì đâm trúng hươu, xe SUV liền bị xe bán tải húc văng bánh xe sau

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13/9 tại bang Washington, Mỹ. Một chiếc xe SUV đang lưu thông thì đâm trúng con hươu sang đường nên đã dừng xe đột ngột. Cũng trong lúc này xe bán tải phía sau xử lý không kịp nên đã đâm trúng khiến bánh sau xe SUV bị văng ra ngoài.
Đời Sống 23:25 19/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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