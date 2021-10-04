Đối mặt với những con 'hung thần' cá sấu cùng dòng nước xiết chết chóc, đàn ngựa vằn thoát chết một cách khó tin

Để có thể tiếp tục chuyến hành trình, đàn ngựa vằn bắt buộc phải vượt sông bất chấp đàn cá sấu trực chờ cùng dòng nước chảy xiết. Và lần này may mắn đã nghiên về phía ngựa vằn, khi cả đàn đều đã vượt sông thành công.
Đời Sống 08:13 04/10/2021

Na Lặc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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