Đổi gu kín đáo sang 'nửa kín nửa hở', nữ streamer chơi đàn hăng tới mức tuột cả áo khiến dân tình 'ngượng chín mặt'

Trong livestream, cô nàng bất ngờ thể hiện cho các fan thấy khả năng chơi đàn piano thuần thục của mình. Đáng chú ý là cô nàng có lúc còn chơi đàn hăng tới mức tuột một bên áo, qua đó để lộ một mảng vai trần. Tuy nhiên, nàng streamer chẳng mấy bận tâm, và chỉ chỉnh lại sau khi đã kết thúc tác phẩm của mình.
Đời Sống 18:00 14/11/2021

Mita | Theo Phụ nữ sức khỏe

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