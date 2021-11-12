Đối đầu với cá mập, hai người ngư dân tuy hốt hoảng nhưng có pha... 'bẻ lái' khét lẹt khiến sát thủ đại dương... đứng hình

Cuộc chiến giữa con người với cá mập luôn luôn rình rập mọi rủi ro và sự nguy hiểm. Cá mập được biết đến là một trong những loài hung tợn nhất đại dương. Cuộc đụng độ này liệu sẽ căng thẳng như thế nào?

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