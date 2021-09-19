Độc lạ những thứ chỉ có ở Việt Nam: Dừa ăn vỏ bỏ nước, mít dài cả mét, thanh long thơm mùi nhãn,...

Mới đây một clip từ TikTok ghi lại cảnh một người đàn ông đang bổ một giống dừa kỳ lạ. Thay vì lấy nước, người đàn ông lại bổ dừa như miếng cam. Sau đó, ngoại trừ lớp vỏ mỏng ngoài cùng thì phần vỏ phía trong được cắt thành miếng vừa ăn và cứ thế thưởng thức.
Đời Sống 17:00 19/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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