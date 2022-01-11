Định câu cá dưới ống cống, 2 cần thủ không ngờ tìm được ‘quái vật không chân’ dài đến 4.6m, rùng mình khi được kéo lên trên mặt đất

Hai cần thủ định thả câu xuống cống tìm cá không ngờ vô tình phát hiện con trăn mốc (trăn Miến Điện) siêu to. Sau đó họ đã nhờ một người bạn là chuyên gia bắt rắn để xử lý con trăn này. Khi kéo nó lên thì đó là một con trăn dài đến 4,6m.
Đời Sống 16:21 11/01/2022

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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