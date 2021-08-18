Định biểu diễn rê đuôi xe ở một ngã tư và nhận về cái kết thảm hại, nhưng hành động sau đó đã khiến nhiều người phẫn nộ

Vụ việc xảy ra hôm 14/7 ở Delaware, Hoa Kỳ. Một chiếc Ford Mustang biểu diễn rê đuôi xe tại một ngã tư thì mất lái và lao về dải phân cách và đâm vào một chiếc Kia Sorento màu đen đang dừng gần đó. Thế nhưng, chủ nhân chiếc Ford Mustang đã nhanh chóng vít ga bỏ chạy khiến nhiều người phẫn nộ.

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