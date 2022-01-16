Đi đường phát hiện rắn dài khác thường, khi tiến lại gần phát hiện cảnh tượng có 1-0-2 khiến ai cũng rùng mình

Video được ghi lại giữa đường ở thành phố ven biển Durban, Nam Phi. Nhìn từ xa là một con rắn rất dài, nhưng tiến lại gần người này nhận ra đó không phải là một con rắn, mà là hai. Rắn hổ mang Nam Phi khi đó đang nuốt chửng một con rắn phì khiến nhiều người rùng mình.

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