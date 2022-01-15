Đi ăn trộm, bị chủ nhà bắt, thủ phạm không bị đánh nhưng phải lãnh sự trừng phạt TỞN ĐẾN GIÀ, người xem thì kinh hãi khóc thét

1 kẻ trộm tại Malaysia bị chủ nhà bắt được tại trận. Tuy nhiên, họ không đánh đập người này mà dùng cách trừng phạt. 1 imam (lãnh tụ Hồi giáo) quyết định dẫn kẻ trộm tới 1 căn phòng là nơi chuyên tổ chức tang lễ. Tại đây, hắn bị đối xử như 1 thi thể. Anh ta được tắm rửa theo đúng nghi thức dành cho người đã khuất.
Đời Sống 12:24 15/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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