Để con trai tự do bay nhảy, lao ra đường bị xe đâm, ông bố lao ra đấm tới tấp vào mặt thanh niên

Hành động của người bố trong clip khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người cho rằng, phần lớn lỗi do ông bố không để ý con nhỏ cẩn thận nên mới xảy ra tai nạn này. May mắn được người dân khuyên can, ông bố mới để thanh niên đi tiếp.

