Đang xung trận với trâu rừng, sư tử bất ngờ bị đột kích tấn công bởi 'bóng đen' hung tợn hừng hực từ phía sau khiến đồng bọn cũng phải 'rén'

Một bầy sư tử đã nhăm nhe được con trâu rừng. Dù chỉ đơn cô độc mã nhưng con trâu đã kiên cường chiến đấu. Điều này khiến cho đàn sư tử bị gặp khó khăn không hề nhỏ. Tuy nhiên, cục diện lại thay đổi bất ngờ khi có sự xuất hiện của những 'chiến hạm sừng' từ đồng đội nhà con trâu kia.
Đời Sống 13:35 14/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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