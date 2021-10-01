Đang vui vẻ với vợ người ta bên hồ bơi, người đàn ông bỗng trở thành 'thợ lặn' bất đắc dĩ khiến ai nấy 'tim đập bịch bịch'

Video ghi lại cảnh một người đàn ông đang vui vẻ ở bể bơi thì đột nhiên chồng của bồ về nhà. Ngay sau đó, anh chàng phải ngụp lặn trong hồ bơi vài phút, rơi vào thảm cảnh không lường trước được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-vui-ve-voi-vo-nguoi-ta-ben-ho-boi-nguoi-dan-ong-bong-tro-thanh-tho-lan-bat-dac-di-khien-ai-nay-tim-dap-bich-bich-428067.html