Đang say giấc nồng, 'vua thảo nguyên' bất ngờ bị trâu rừng hất văng lên không trung và cái kết cực đắng cho con trâu

Trong clip, một con sư tử đang nằm ngủ mơ màng thì bất ngờ bị một con trâu rừng lao tới, dùng cặp sừng sắc nhọn hất văng lên cao. Sau cú húc bất ngờ, sư tử cái rơi xuống đất còn trâu rừng vội vàng bỏ chạy.
Đời Sống 13:20 15/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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