Đang làm lễ cưới, cả cô dâu lẫn chú rể đều 'rủ nhau' trùm chăn trước mặt quan khách khiến CĐM khó hiểu

Một đám cưới có cô dâu - chú rể trùm chăn kín mít khiến nhiều người khó hiểu. Hóa ra, đây chính là tục giành trầu cau của một số gia đình miền Tây xưa. Theo đó, trong quá trình trùm chăn, ai lấy được nhiều hơn sẽ là người nắm quyền trong nhà.

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