Đang gặp trọng thương nhưng trâu rừng vẫn thoát chết ngoạn mục trước móng vuốt của bầy linh cẩu

Không phải lúc nào sức mạnh thể lực cũng có thể đấu lại những kẻ ranh mãnh như linh cẩu. Một con trâu rừng bị thương đang lang thang một mình trên đồng cỏ và nằm trong tầm ngắm của bầy linh cẩu. Tuy nhiên, trâu rừng đã nhanh trí để thoát chết trong tích tắc.

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