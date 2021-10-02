Đang đứng trên tàu điện ngầm, cô gái 'nổi hứng' cởi váy rồi thay đồ trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái khi đang đi trên tàu điện ngầm thị đột nhiên lột sạch chiếc váy trên người rồi thay đổi bằng một bộ trang phục công sở khác trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dung-tren-tau-dien-ngam-co-gai-noi-hung-coi-vay-roi-thay-do-truoc-anh-mat-ngo-ngang-cua-nhung-nguoi-xung-quanh-428274.html