Đang đi trên xe thì thấy chú gấu xám vẫy tay ra tín hiệu lạ, 2 cô gái phát hiện bất ngờ thú vị khi dừng lại

Hai cô gái đã dừng xe lại tại Nông trại Olympic Game thuộc thành phố Sequim, Quận Clallam, Washington, Mỹ khi nhìn thấy 1 con gấu xám (Tên khoa học: Ursus arctos horribilis) đang vẫy tay với mình. Ngay sau đó là những hành động đầy bất ngờ của chú gấu!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-tren-xe-thi-thay-chu-gau-xam-vay-tay-ra-tin-hieu-la-2-co-gai-phat-hien-bat-ngo-thu-vi-khi-dung-lai-428256.html