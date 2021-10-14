Đang đi bộ trên đường vắng, mỹ nữ diện áo hai dây bị 'yêu râu xanh' lao đến sờ soạt từ phía sau

Đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị kẻ lạ sàm sỡ khi đang đi trên đường. Một cô gái mặc áo 2 dây đang vừa đi vừa bấm điện thoại trên đường vắng hoe, bất ngờ một gã đàn ông từ trong hẻm đi ra và giở trò đồi bại. Sau đó, cô gái liên tục vùng vẫy, khóc lóc và kêu cứu.
Đời Sống 18:18 14/10/2021

Minh Thư | Theo Phụ nữ sức khỏe

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