Đang chơi đùa gần hồ, cậu bé bất ngờ bị hà mã lôi xuống hồ, mặc đám đông la hét, dùng gạch đá ném về phía con thú và cái kết

Video được quay vào ngày 16/9, tại bờ hồ Victoria ở thị trấn Mbita, Kenya. Hình ảnh ghi lại cho thấy cậu bé chơi gần bờ hồ thì bị hà mã dìm xuống làn nước đục ngầu trước sự gào khóc bất lực của những người lớn trên bờ.
Đời Sống 12:01 15/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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